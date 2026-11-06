الأهلي يكشف مستجدات سبيرتسيان وأبو الشامات

كشف النادي الأهلي، الجمعة، عن مستجدات إصابتَي الأرميني إدوارد سبيرتسيان وصالح أبو الشامات، لاعبَي الفريق الأول لكرة القدم، مؤكدًا أنهما يواصلان برنامجهما العلاجي.

وذكر النادي الجدَّاوي عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»، أن سبيرتسيان سيستكمل برنامجه العلاجي بالتنسيق بين الجهاز الطبي في النادي ونظيره الأرميني بعد تعرُّضه لإصابةٍ في العضلة الضامَّة خلال المباراة أمام السد القطري، الإثنين الماضي، التي انتهت بالتعادل السلبي ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.

وارتدى سبيرتسيان «26 عامًا» القميص الأهلاوي في 17 مباراةً بمختلف المسابقات، وسجل ثلاثة أهدافٍ، وصنع سبعةً، حسبَ إحصاءات موقع «ترانسفير ماركت».

وفيما يخصُّ أبو الشامات «24 عامًا»، أشار النادي إلى أنه يواصل برنامجه العلاجي والتأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق وفق الخطة الطبية المحدَّدة له للتعافي من الإصابة تمهيدًا لعودته إلى التدريبات الجماعية بعد اكتمال جاهزيته.

وعانى أبو الشامات من إصابةٍ في الكتف، أبعدته عن المشاركة مع فريقه في ثلاث مبارياتٍ بدوري روشن السعودي، إضافةً إلى اثنتين ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.

وتعرَّض اللاعب للإصابة خلال لقاء الوصل الإماراتي الذي حسمه الأهلي 3ـ1 في الجولة الثانية من منافسات البطولة الآسيوية.

وقبل الإصابة، خاض أبو الشامات 12 مباراةً مع الفريق في مختلف المسابقات، وسجل هدفًا، وصنع مثله.