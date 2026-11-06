ضربتا التعاون تطيحان بمدرب الفيصلي

أقال نادي الفيصلي الأردني، الجمعة، المصري طارق مصطفى، مدرب فريقه الأول لكرة القدم، بعد خسارته ثلاثَ مبارياتٍ متتالية، اثنتان منها أمام التعاون السعودي.

وصدر القرار بإقالة مصطفى، وتعيين البرتغالي جواو موتا خلفًا له بعد نحو 48 ساعةً من خسارة الفريق 1ـ3 أمام مضيفه التعاون، ضمن رابع جولات المجموعة الثالثة من دوري أبطال آسيا 2.

وفاز «السكري» على الفيصلي ذهابًا وعودةً في أسبوعٍ واحدٍ.

وبين اللقاءَين، خسِر الفريق الأردني 0ـ1 من الحسين، في إطار منافسات الدوري المحلي.

وأطاح الفيصلي كذلك بالمصريين أمير محمد وعصام أحمد، مساعدَي مصطفى، وعيَّن موتا خلفًا له، مقرِّرًا استمرار الأردني عامر شفيع مدربًا لحراس المرمى.

وسبق لموتا «60 عامًا» أن درَّب الحسين إربد الأردني مرتين، موسمَي 2023ـ2024 و2024ـ2025.

وافتتح مصطفى مهمته مع فريق العاصمة عمَّان بحصد لقب كأس السوبر الأردني، مطلع الموسم الجاري.

لكنَّه خسِر ثلاثًا من أربع مبارياتٍ في دوري أبطال آسيا 2، ما قلَّص فرص الفريق في المنافسة على التأهل إلى دور الـ 16، على الرغم من تبقي جولتين.

وعلى مستوى الدوري المحلي، كسِب الفيصلي أربع مبارياتٍ من إجمالي سبعٍ، وتعادل في اثنتين، وخسِر واحدةً، فاحتلَّ المركز الثاني برصيد 14 نقطةً، متأخرًا بنقطةٍ عن الرمثا، الذي لعِب مباراةً إضافية.