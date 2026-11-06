أولمبياد داكار.. انطلاقة خاطئة تبعد الرحموني

استبعدت اللجنة الفنية للسباحة «رجال»، الجمعة، نتيجة رامي الرحموني، لاعب فريق السعودية، ضمن منافسات 200 متر في دورة الألعاب الأولمبية الرابعة للشباب «داكار 2026».

وطبقًا لحساب فريق السعودي في منصة «إكس»، أرجعت اللجنة الفنية سبب الاستبعاد إلى الانطلاقة الخاطئة للسبَّاح على الرغم من صدارته السباق بزمن دقيقة و49.55 ثانية.

وتستضيف داكار، العاصمة السنغالية، منافسات دورة الألعاب الأولمبية حتى 13 نوفمبر الجاري.

وكان الرحموني تُوِّج بالميدالية الذهبية لسباق 400 متر حرة رجال، الثلاثاء الماضي، وهي الأولى من نوعها للسباحة السعودية في تاريخ مشاركاتها بدورات الألعاب الأولمبية بشكلٍ عامٍّ، والثانية لفريق السعودية على مستوى الميداليات الذهبية في تاريخ الدورة بعد ذهبية الكاراتيه في دورة الألعاب الأولمبية للشباب «بوينس آيرس 2018».