أرتيتا: عودة ساكا بعد أسابيع.. وكونساه يتحسّن

أعلن الإسباني ميكل أرتيتا، مدرب فريق أرسنال الإنجليزي الأول لكرة القدم، غياب الجناح الدولي بوكايو ساكا عن تشكيلة «المدفعجية» أسابيعَ عدة بسبب إصابته في الفخذ.

واضطر الجناح الأيمن «25 عامًا» إلى مغادرة الملعب مبكرًا بعد الإصابة خلال اللقاء أمام بايرن ميونيخ الألماني، 21 أكتوبر الماضي، ضمن دوري أبطال أوروبا.

وقال أرتيتا في مؤتمرٍ صحافي، الجمعة، قبل المباراة أمام هال سيتي في الجولة العاشرة للدوري الممتاز: «نتحدَّث عن أسابيعَ عدة من الغياب. لا أستطيع تحديد موعدٍ دقيقٍ كيلا أفرض مزيدًا من الضغط على أعضاء الجهاز الطبي، لكنَّه سيبدأ بالعودة إلى أرض الملعب، وممارسة مزيدٍ من الأنشطة عقب فترة التوقف الدولي التي تبدأ الأسبوع المقبل».



ويتصدَّر أرسنال، حامل اللقب، جدول الترتيب بـ 24 نقطةً بعد مرور تسع جولاتٍ متقدِّمًا بفارق ثلاث نقاطٍ على مانشستر سيتي، وصيف الموسم الماضي.

وبعد التوقف الدولي، تنتظر أرسنال مباراتان صعبتان في دوري أبطال أوروبا أمام بوروسيا دورتموند الألماني، ثم ريال مدريد الإسباني، 24 نوفمبر و9 ديسمبر. وبين هاتين القمتين، يستضيف الفريق مانشستر سيتي في الدوري، ثم يخوض «ديربي شمال لندن» أمام توتنام.

وحول استبعاد نوني مادويكي من تشكيلة المنتخب الإنجليزي، التي ضمَّت خمسة لاعبين من أرسنال، أجاب أرتيتا: «توماس توخيل لديه خياراتٌ عدة، وعليه اتخاذ القرارات. فعل ذلك وانتهى الأمر».

ولفت إلى أنه كان على تواصلٍ وثيقٍ مع مسؤولي المنتخب الفرنسي بشأن مدافعه ويليام صليبا الذي عاد إلى التدريبات بعد غيابٍ استمر أربعة أشهرٍ بسبب إصابته في كأس العالم الأخيرة.

وتابع المدرب: «يملكون جميع المعلومات عنه، والآن الأمر في ملعبهم. إذا اختاره زين الدين زيدان في تشكيلته، فسنقبل أي قرارٍ يُتَّخذ».

كذلك تحدَّث أرتيتا عن حالة ركبة إزري كونساه، مبينًا أن اللاعب بخيرٍ، ويشعر بتحسُّنٍ مضطردٍ، وإخراجه من الملعب الأربعاء كان إجراءً احترازيًّا، لكنَّه ظهر بحالةٍ جيدةٍ الخميس والجمعة.

ولم يرفض الإسباني أن يُطلَق عليه وصفُ «مدربٍ دفاعي» إذا كان ذلك يصبُّ في مصلحة الفريق، الذي استقبل خمسة أهدافٍ فقط في الدوري، لكنَّه في الوقت ذاته يرى أن اللعب الهجومي لا يقلُّ أهميةً عن الدفاعي.

وقال: «كل شيءٍ مهمٌّ. تستطيع تحقيق ذلك بفضل التزام كل لاعبٍ وتفانيه، وينطبق الأمر نفسه على الهجوم، وكل ما يتعلَّق بالكرات الثابتة، والتحوُّلات الهجومية، وكل شيءٍ بشكلٍ عامٍّ. تحتاج إلى الحفاظ على مستوى مذهلٍ على مدار عشرة أشهرٍ، ولتحقيق ذلك يجب عليك امتلاك كل شيءٍ، وإلا لن تتمكَّن من تحقيق أي إنجاز».