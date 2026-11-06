جائزة البرازيل.. نوريس الأسرع في أولى التجارب

تصدَّر البريطاني لاندو نوريس، سائق فريق مكلارين وبطل العالم العام الماضي، التجارب الحرة الأولى لسباق جائزة البرازيل الكبرى، الجمعة، متقدِّمًا على الإيطالي أندريا كيمي أنتونيلي، سائق مرسيدس وبطل العالم الجديد.

وسجل نوريس، الفائز بسباق جائزة البرازيل 2025، أسرع لفةٍ بزمن دقيقة و11.717 ثانية متفوقًا بفارق 0.082 ثانية على خليفته، البالغ 20 عامًا، في حلبة إنترلاجوس.

وجاء الهولندي ماكس فيرستابن، سائق ريد بول وبطل العالم أربع مراتٍ، في المركز الثالث أمام البريطاني لويس هاميلتون، سائق فيراري وبطل العالم سبع مراتٍ، فيما حلَّ البريطاني جورج راسل، زميل أنتونيلي في مرسيدس، خامسًا، وسيُعاقب بالتراجع خمسة مراكز على خط الانطلاق في سباق الأحد بعد اعتماده محرِّكًا جديدًا.

واحتل الفرنسي إسحاق حجار، سائق ريد بول الثاني، المركز السادس أمام الإيطالي جابرييلي ميني، سائق ألبين، أحد سبعة سائقين مبتدئين مُنحوا الفرصة لإظهار إمكاناتهم.

وسجل هاميلتون، الذي يستعدُّ لخوض سباقه الكبير الـ 400، وما زال ينتظر إجراء محادثاتٍ مع فيراري ولوكلير بعد احتكاكهما في المكسيك، في البداية أسرع لفةٍ، لكنَّ أنتونيلي تجاوزه سريعًا، ثم تبعه فيرستابن قبل أن تُرفَع الأعلام الحمراء، وتتوقَّف الحصة لمدة ست دقائق إثر توقف سيارة أودي الخاصة بالبريطاني فريدي سلايتر على الحلبة.

وواصل أنتونيلي وفيرستابن تبادل تسجيل أسرع اللفات، إذ حقق سائق ريد بول زمنًا قدره 1:11.953 على الرغم من تذمُّره من تبديل السرعات قائلًا: «هذا غير مقبولٍ يا رجل». وردَّ البطل الجديد مباشرةً بتسجيل لفةٍ بزمن 1:11.799.

وقبل 20 دقيقةً من النهاية، انتزع نوريس الصدارة بفارق 0.008 ثانية، ثم حسَّن توقيته مع دخوله في إيقاع سباقي، ذكَّر بأدائه المهيمن قبل عامٍ عندما فاز بالسباق من المركز الأول على خط الانطلاق.