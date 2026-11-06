«شتاء الديرة».. مسيرة تجوب الأسواق التاريخية

شهدت منطقة «شتاء الديرة»، إحدى مناطق موسم الرياض في نسخته السابعة، مسيرةً احتفاليةً، انطلقت من متنزَّه الديرة، مرورًا بشارع العطايف، ووصولًا إلى ساحة القيصرية وسطَ تفاعلٍ واسعٍ من الزوَّار مع العروض والفعاليات المصاحبة لانطلاق أنشطة المنطقة.

وطبقًا لوكالة الأنباء السعودية «واس»، جسَّدت المسيرة الطابع التراثي لمنطقة الديرة وهويتها الثقافية في مشهدٍ، جمع بين الموروث المحلي والمظاهر الاحتفالية، وأتاح للزوَّار التعرُّف على عددٍ من المواقع والأسواق التاريخية.

وتأتي المسيرة ضمن فعاليات «شتاء الديرة» التي تُنظِّمها شركة الديرة للتطوير، وتشمل مجموعةً من الأنشطة، والتجارب الثقافية، والتراثية، والترفيهية لمختلف فئات الزوَّار.

وتُقدِّم «شتاء الديرة» ضمن موسم الرياض في نسخته السابعة تجاربَ متنوِّعةً، تجمع بين الثقافة، والتراث، والترفيه، وتتيح للزوَّار استكشاف معالم المنطقة، والاستمتاع بأجوائها.