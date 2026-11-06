21 لاعبا يمثلون أخضر 17 في كأس العالم

اختار أحمد الحنفوش، مدرب المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم، قائمةً مكوَّنةً من 21 لاعبًا للمشاركة في كأس العالم 2026 التي تستضيفها قطر خلال الفترة من

19 نوفمبر الجاري حتى 13 ديسمبر المقبل.

وضمَّت القائمة عبد الله الماس، مساعد الشمري، عبد الله النخلي، جواد الهاشم، نواف الهويري، حمد الشمري، أحمد إسحاق، نايف القحطاني، مروان اليامي، عمار ميمني، زيد البوري، تميم سراج، سلطان بن مهري، عبد الرحمن المامي، عبد الله الباتلي، شامان القحطاني، عبد الله الدوسري، يحيى سعيد، سيف القارح، فارس بوشقراء وحامد آدم.

إلى ذلك، واصل الأخضر تحضيراته، الجمعة، ضمن معسكره الجاري في قطر استعدادًا للبطولة.

وعقب نهاية الحصة التدريبية نُظِّمت محاضرةٌ توعويةٌ للاعبين في موضوعات النزاهة لكرة القدم، تم خلالها استعراض مفهوم النزاهة، وأهميته في حماية المنافسات الرياضية، إلى جانب توعية اللاعبين بمسؤولياتهم وواجباتهم للحفاظ على القيم والمبادئ الرياضية.

يشار إلى أن المنتخب السعودي يخوض منافسات كأس العالم ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات فرنسا، والأوروجواي، وهايتي.