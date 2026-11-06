«أرض السعودية» يختتم المشاركة في سوق السفر العالمي

اختتم جناح «أرض السعودية» مشاركته بسوق السفر العالمي 2026 في لندن، العاصمة البريطانية، بقيادة أحمد الخطيب، وزير السياحة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة، وحضور عقيل الشيباني، الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للسياحة، ومشاركة 37 شريكًا من منظومة السياحة السعودية.

واستقبل الجناح على مدى ثلاثةٍ أيامٍ نخبةً من قادة قطاع السفر والسياحة الدوليين، وكبار الشخصيات والمشترين والزوَّار مستعرضًا تنوُّع الوجهات والتجارب السياحية في السعودية، وفرص التعاون والشراكات مع الأسواق العالمية.

وحسبَ وكالة الأنباء السعودية «واس»، شكَّل جناح «أرض السعودية» منصةً، جمعت منظِّمي الرحلات السياحية، وشركات الطيران، وموزِّعي خدمات السفر، ومجموعات الضيافة، وممثلي قطاع السياحة، وشهد عقد اجتماعاتٍ ولقاءاتٍ، إلى جانب توقيع عددٍ من الاتفاقيات والشراكات الاستراتيجية التي تُسهم في توسيع آفاق التعاون التجاري، وتطوير الشراكات مع قطاع السفر العالمي.

واستعرض الجناح تنوُّع الوجهات والتجارب السياحية في الرياض، وجدة، والعلا، والبحر الأحمر، وأمالا، واحتفى بوجهة أمالا، مسلِّطًا الضوء على ما تُقدِّمه من منتجعاتٍ وتجاربَ ساحليةٍ، وضيافةٍ فاخرةٍ، وما تُمثِّله من إضافةٍ إلى خيارات السياحة الفاخرة في السعودية.

وشهد المعرض الإعلان عن فتح باب الحجوزات لتجربة قطار «حلم الصحراء»، إحدى التجارب السياحية الفاخرة المرتقبة في السعودية، والمقرَّر أن تنطلق رحلاته 1 أكتوبر 2027، إذ يبدأ القطار من الرياض عابرًا مناطق الجوف، وحائل، والقصيم في تجربةٍ تجمع بين الضيافة الفاخرة، والأنشطة الثقافية، واستكشاف الطبيعة والتضاريس المتنوعة التي تتميَّز بها تلك المناطق.

وأبرزت المشاركة ما يشهده القطاع السياحي السعودي من تنوُّعٍ وتوسُّعٍ في الوجهات والمنتجات والتجارب، بدءًا من الضيافة الفاخرة والوجهات الساحلية، ووصولًا إلى الأنشطة الثقافية والترفيهية والمواسم والفعاليات، إلى جانب تعزيز التعاون مع شركاء السفر الدوليين، وتوسيع قنوات الربط والتوزيع السياحي، بما يتيح مزيدًا من الفرص لاستقطاب الزوَّار من مختلف الأسواق العالمية.