بطولة باريس.. شيلتون يبلغ نصف النهائي

تأهل الأمريكي بن شيلتون إلى نصف نهائي بطولة باريس للتنس، بعد فوزه على مواطنه تومي بول بنتيجة «6ـ4» و«4ـ6» و«6ـ3»، في مباراة ربع النهائي، الجمعة.

وحسم شيلتون، المصنف الرابع عالميًا، المجموعة الأولى، قبل أن يخسر الثانية، ليعود ويحسم المجموعة الثالثة لصالحه.

ولم يحصل أي ‌من اللاعبين ‌على نقطة ‌كسر الإرسال ⁠في المجموعة الأولى المتكافئة، ⁠إلى أن حصل شيلتون، الذي وصل إلى نهائيات بطولة أمريكا المفتوحة، على نقطتين ⁠بعد خطأين مزدوجين من بول.

ويلتقي شيلتون في نصف النهائي الفائز من مواجهة الفرنسي لوكا فان آش والأسترالي رينكي هيجيكاتا.