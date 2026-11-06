ثلاثية سيدات الاتحاد تضاعف معاناة الأهلي

ضاعف فريق الاتحاد الأول لكرة القدم للسيدات من معاناة جاره الأهلي بالفوز عليه 3ـ0 في «ديربي جدة» على ملعب الأخير، الجمعة، في قمة مباريات الجولة السابعة من منافسات الدوري الممتاز.

وافتتح الفريق الاتحادي النتيجة عبر صبا توفيق في الدقيقة 14، وبعدها بثلاث دقائق عزَّزت الجزائرية لينا بوساحة تقدُّم فريقها بالثاني قبل أن تعود وتُوقِّع على هدفها الشخصي الثاني والثالث للأصفر «51».

واستعاد الاتحاد بهذا الفوز توازنه بعد التعثر بالتعادل مع نيوم 3ـ3 في الجولة الماضية، رافعًا رصيده إلى 16 نقطةً في المركز الثاني بفارق الأهداف عن القادسية المتصدر بالرصيد ذاته من النقاط، الذي يملك فرصة توسيع الفارق حال فوزه على النصر في ختام الجولة، السبت.

وعلى الجانب الآخر، تكبَّد الأهلي خسارته الرابعة تواليًا، والخامسة في الدوري، ليتجمَّد رصيده عند أربع نقاطٍ في المركز السابع وقبل الأخير.

وخاض الفريق الأهلاوي المباراة تحت قيادة الصربي دراجان فوكوفيتش الذي تولى المهام الفنية خلفًا للأيسلندي ثور أرناسون، المُقال من منصبه بسبب سوء النتائج.