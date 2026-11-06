«الديربي».. اتحادي

حسم فريق الاتحاد الأول لكرة القدم للسيدات موقعة «ديربي» جدة أمام غريمه التقليدي الأهلي 3ـ0 على ملعب الأخير، الجمعة، ضمن الجولة السابعة من منافسات الدوري الممتاز (المركز الإعلامي - الاتحاد ودوري السيدات)