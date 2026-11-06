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«الديربي».. اتحادي

2026.11.06 | 10:23 pm
حسم فريق الاتحاد الأول لكرة القدم للسيدات موقعة «ديربي» جدة أمام غريمه التقليدي الأهلي 3ـ0 على ملعب الأخير، الجمعة، ضمن الجولة السابعة من منافسات الدوري الممتاز (المركز الإعلامي - الاتحاد ودوري السيدات)
«الديربي».. اتحادي

«الديربي».. اتحادي

«الديربي».. اتحادي

«الديربي».. اتحادي

«الديربي».. اتحادي