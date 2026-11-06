الهدف الألف والليلة الأخيرة

خبر اعتزال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو اللعب دوليًا يجب أن يكون سعيدًا بالنسبة لكرة القدم السعودية وأنا أول السعداء بعد إعلان رونالدو اعتزاله لسببين.



الأول: بقرار الاعتزال ضمنا أن الهدف رقم 1000 سيكون بقميص نادي النصر وهذا بحد ذاته خبر مفرح للدوري، ولكن لا يزال هناك احتمال أن يسجل هذا الهدف في بطولة الكأس أو السوبر أو أيضًا في دوري أبطال آسيا للنخبة، ولكن بلا شك سيكون بقميص النصر، والأجمل أن يسجل في بطولة الدوري وخاصة في ملعب «الأول بارك».



الثاني: بقرار الاعتزال ضمنا أن الرقصة الأخيرة ستكون أيضًا بقميص نادي النصر المباراة الأخيرة لكريستيانو رونالدو لن تقل أهمية عن الهدف رقم 1000.



بقرار الاعتزال ضمنا حدثين كبيرين سيسجلان في تاريخ كرة القدم إلى الأبد بأن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لعب آخر مباراة في مسيرته بقميص نادي النصر، والحدثان إن تمّا في بطولة الدوري سيكون أثرهما كبيرًا في قصة بناء دورينا الذي يبني إرثه في رحلة لا تزال طويلة للوصول للهدف المطلوب.



تستحق كرة القدم السعودية ذلك وانتظرنا هذه اللحظة كثيرًا ونتمنى أن تكون نهاية رحلة الأسطورة بطريقة رائعة في الملاعب السعودية ويحصل على وداع يليق بحجم واسم وتاريخ كريستيانو رونالدو الذي سيسجل إلى الأبد في سجلات التاريخ أنه حمل لقب الدوري السعودي، وبإذن الله سيسجل الهدف رقم 1000 في الملاعب السعودية وظهر في الليلة الأخيرة بقميص النصر بالملاعب السعودية وليس بمنتخب بلاده.



أشهر بسيطة فقط ونودع رمزًا من رموز كرة القدم عبر التاريخ، ونأمل أن تكون ليلة الوداع في الرياض خالدة إلى الأبد في سجلات التاريخ.