إيراولا: أمر بمرحلة تقلبات.. والحالة المعنوية تقلقني

دعا الإسباني أندوني إيراولا، مدرب فريق ليفربول الإنجليزي الأول لكرة القدم، إلى التحلي بنظرة «أكثر شمولية»، بعدما خففت الخسارتان المتتاليتان أمام أرسنال وفنربخشة التركي من الأجواء الإيجابية التي كانت سائدة في «أنفيلد».

وأبعدت خسارة الـ«ريدز» أمام أرسنال 0ـ1 الأسبوع الماضي الفريق بفارق تسع نقاط عن متصدر الدوري الممتاز، قبل أن يتعرض ليفربول بعد ثلاثة أيام، لأول هزيمة له في دوري أبطال أوروبا أمام الفريق التركي في إسطنبول.

واعترف إيراولا الذي يخوض موسمه الأول على رأس الجهاز الفني لليفربول، بأن الهزيمتين كان لهما وقع مؤلم، وذلك بينما يستعد فريقه لمواجهة كريستال بالاس المتعثر الأحد لحساب الجولة العاشرة للدوري الممتاز.

ويدخل بالاس بقيادة الفرنسي بيير ساج، هذه الجولة وهو يحتل المركز الـ 18 في جدول ترتيب الدوري بسبع نقاط. وخاضوا مباراة في الدوري الأوروبي أمام هوفنهايم الألماني الخميس، وسجلوا هدف التعادل 1ـ1 في الوقت بدل الضائع على الرغم من لعبه بعشرة لاعبين في الربع ساعة الأخير.

وقال المدرب الإسباني للصحافيين الجمعة: «قبل أسبوع كنا نحقق سلسلة من النتائج الجيدة، وكان كل شيء يسير بشكل ممتاز وكانت معنوياتنا أفضل».

وأضاف: «أما الآن، وبعد هزيمتين، فقد تغير الوضع، ومن الطبيعي أن يتغير. يجب أن يكون الأمر كذلك في أندية مثل نادينا. والآن علينا أن نردّ. بعد خسارتين، نحن بحاجة إلى الفوز خارج ملعبنا على كريستال بالاس».

وأشار إيراولا إلى أن فترات الصعود والهبوط أمر لا مفر منه في هذه المرحلة المبكرة من فترته التدريبية، بعدما خلف الهولندي أرنه سلوت في يونيو.

وتابع المدرب السابق لبورنموث: «عندما نخسر مباراة يغضب الجميع، لكن علينا أن ننظر إلى الأمور بنظرة أكثر شمولية، ونحن ندرك أنه خلال هذه المسيرة ستكون هناك فترات صعود وهبوط».

وتابع: «لسنا بالسوء الذي قد يبدو عليه حالنا اليوم، كما أننا لم نكن بذلك القدر من الجودة الذي بدا عليه وضعنا قبل أسبوع. علينا أن ننظر إلى الأمور بمنظور أشمل. هذا أيضًا جزء من التحدي الذي أواجهه في ما يتعلق بالحالة المعنوية للمجموعة».

وعن بالاس قال: «أعتقد أنه فريق يمتلك لاعبين ذوي جودة عالية في الوسط. لقد وضعوا في منطقة جزائهم لاعبين مثل آدم وارتون، ودايتشي كامادا، ويريمي بينو، وكوينتين تيمبر، جميع اللاعبين الذين يمكنهم اللعب هناك جيدون في التعامل مع الكرة».

وأضاف: «ملعبهم ليس الأكبر، لذلك تشعر بسرعة بالضغط فيما يتعلق برمية التماس أو الكرات الطويلة، حيث تذهب مباشرة إلى منطقة الجزاء.. لذا، هناك الكثير من المواقف التي يجب أن تكون فيها جيدًا جدًا هجوميًا ودفاعيًا».

ولا يزال لدى الهولندي رايان خرافنبيرش لاعب خط الوسط، فرصة للمشاركة ضد بالاس، حيث تتم مراقبة حالته يوميًا بعد استبعاده من مباراة دوري أبطال أوروبا ضد فنربخشة بسبب إصابة في الكعب، وقبلها أيضًا أمام أرسنال.

وقال إيراولا: «الشك الوحيد الذي سيساورنا هو خرافينبيرش إنه يشعر بألم. دعونا نرى ما إذا كان بإمكانه التعامل معه ومساعدتنا في المباراة».