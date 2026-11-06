كاريك: روما مفتاح عودتنا.. وغياب باليبا طويل

أكد مايكل كاريك، مدرب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي الأول لكرة القدم، أهمية البناء على نتيجة مباراة روما في دوري أبطال أوروبا الأربعاء، للمضي قدمًا، وضمان أن تكون بداية لسلسلة من النتائج الإيجابية.

وقلب يونايتد المتعثر محليًا تأخره بهدفين نظيفين أمام روما إلى فوز 3-2 في الوقت المحتسب بدل الضائع بعد أداء قوي بالشوط الثاني، مانحًا الأمل في استعادة ذاكرة الانتصارات، التي حضرت مرة واحدة بعد تسع جولات، مقابل أربعة تعادلات ومثلهم خسائر، وهو ما دفعه إلى المركز الـ 17 بسبع نقاط.

ولم تكن هذه البداية مغايرة لما سبقها من مواسم، ففي 2023ـ2024، حصل على 15 نقطة من أول تسع مباريات مع خسارتهم الجولة العاشرة . ثم بدأ الموسم التالي بـ 11 نقطة وهي سلسلة من النتائج السيئة التي كلفت المدرب الهولندي إريك تين هاج وظيفته. لكن أسوأ انطلاقة كانت موسم 1930-1931، عندما فشل الفريق في حصد أي نقطة في مبارياته الـ 12 الأولى بحسب «أوبتا».

وقال كاريك في مؤتمره الصحافي قبل مباراة الدوري الأحد ضد أستون فيلا: «كان الفوز على روما بمثابة بارقة أمل بعد سلسلة من النتائج الصعبة، لكن الأمر متروك لنا إلى أي مدى يمكن أن تُشكّل تلك المباراة نقطة تحوّل للفريق.. بالطريقة التي جرت بها، والأجواء في أولد ترافورد».

وأضاف: «لقد كانت ليلة رائعة، لا تُنسى. أعتقد أنه مع تطور مجريات المباراة ووصولها إلى هذه النهاية القوية، لعبنا بشكل ممتاز طوال معظم فتراتها، واستحققنا الفوز. لم يكن الأمر مفاجئًا، ولم نسجل أهدافًا من العدم. أعتقد أننا لعبنا بشكل رائع واستحققنا الفوز، لكن لم يُنجز شيء بعد.. إنها لحظة واحدة في الزمن نحتاج إلى استغلالها للمضي قدمًا، لكننا نحتاج إلى المزيد منها بالتأكيد».

وحول ردة فعل اللاعبين بعد مباراة روما أوضح: «لقد رأيت ما يكفي منهم، وأعرف ما نحن قادرون عليه. لقد قلت ذلك بما فيه الكفاية وأنتم تعرفون. اللاعبون تدربوا بشكل ممتاز. علينا فقط أن نستغل المزيد من اللحظات التي حظينا بها في الشوط الأول، وربما أكثر قليلًا في المباراة الأخيرة. علينا أن نواصل البناء على ذلك، لكنه موجود بالتأكيد».

ولفت كاريك إلى أن عودة الدولي الكاميروني كارلوس باليبا لاعب الوسط، الذي تعرض لإصابة أمام روما ستستغرق عدة أسابيع. «بالتأكيد لن يكون خلال فترة التوقف الدولي. سيستغرق الأمر وقتًا أطول قليلًا من ذلك».

ولم يخسر يونايتد أمام فيلا سوى مباراتين من أصل 31 خاضها على ملعبه في الدوري مسجلًا 24 فوزًا وخمسة تعادلات، وكانت الخسارتين بنتيجة 1-0 في موسمي 2009-2010 و2021-2022.

وفاز فيلا بأول مباراة له في الدوري الممتاز ضد يونايتد تحت قيادة الإسباني أوناي إيمري في نوفمبر 2022، لكنه كسب واحدة فقط من أصل سبع منذ ذلك الحين، حيث تعادل مرة وخسر خمسًا. ويحتل الفريق المركز العاشر حاليًا بعشر نقاط.