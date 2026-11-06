الأسبوع الجاري.. الأندية تترقب جدول «روشن»

تُصدر رابطة الدوري السعودي للمحترفين بعد ثلاثة أيام جدول مباريات دوري روشن السعودي، الموسم الجاري، عقب تعديلات واسعة على الروزنامة إثر تأجيل بطولة كأس آسيا، التي كان مقرَّرًا أن تستضيفها السعودية في يناير 2027، وفق مصادرَ خاصَّة بـ «الرياضية».

وذكرت المصادر ذاتها، أن الرابطة تتَّجه إلى عقد ورشة عمل أخرى مع الأندية خلال اليومين المقبلين من أجل استعراض مخرجات الاجتماع الذي عُقد الخميس عبر الاتصال المرئي «زووم»، في حضور ممثلي الأندية، وتوضيحها قبل إصدار الجدول. وبيَّنت أن رابطة الدوري تحرص على مراعاة ارتباطات الأندية في بطولتَي السوبر والدوري، إلى جانب الاستحقاقات القارية والخليجية عند تحديد مواعيد المباريات في الروزنامة المحدَّثة. وكانت «الرياضية» كشفت، الجمعة، عن أن الروزنامة المحدَّثة تتضمَّن إجراء أربع جولات خلال يناير المقبل، هي الـ 18 والـ 19 والـ 20 والـ 21، التي تُمثِّل أول أربع جولات من الدور الثاني عقب تأجيل بطولة كأس آسيا إلى ديسمبر 2027.