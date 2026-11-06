العدالة يترقب تقرير ميراندا

يترقب البرتغالي رودولفو كوريا، مدرب فريق العدالة الأول لكرة القدم، تقرير الجهاز الطبي بشأن إصابة الجناح البرازيلي دييجو ميراندا، وفق مصادر خاصة بـ«الرياضية».

ويعاني ميراندا «35 عامًا» من تمزق في العضلة الخلفية حال دون مشاركته في آخر أربع جولات من دوري الدرجة الأولى للمحترفين.

وشارك الجناح البرازيلي في 5 مباريات في الدوري الموسم الجاري، بإجمالي 369 دقيقة، وسجل خمسة أهداف.

ميدانيًا، رفع البرتغالي كوريا درجة تحضيرات فريقه بحصة تدريبية مسائية، الجمعة، استعدادًا للقاء العروبة في الـ 18 من نوفمبر الجاري ضمن الجولة الـ11 من منافسات الدوري.

ويحتل العدالة المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة، حصدها من ثلاثة انتصارات، و4 تعادلات، مقابل 3 هزائم خلال 11 جولة.