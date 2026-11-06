جرينهالج بطل «Power Slap خفيف الثقيل»

تُوِّج الأمريكي لوجان جرينهالج «كيل شوت»، المصنَّف الأول، بلقب وزن «خفيف الثقيل»، الجمعة، خلال منافسات بطولة «Power Slap 26» ضمن فعاليات موسم الرياض في نسخته السابعة بعد فوزه بالضربة القاضية على مواطنه لوك سيموندز «ليثال سترايك»، المصنَّف الثالث، في المواجهة الرئيسة للبطولة، التي كانت مقرَّرةً من خمس جولاتٍ.

وشهدت منطقة «ذا فينيو» في العاصمة مشاركة 16 متنافسًا من جنسياتٍ مختلفةٍ، خاضوا ثماني مواجهاتٍ ضمن فئاتٍ وزنيةٍ متعدِّدةٍ، تصدَّرتها مواجهةٌ على لقب وزن «خفيف الثقيل» في أمسيةٍ، جمعت عددًا من أبرز الأسماء المشاركة في البطولة.

وفي مواجهات البطاقة الرئيسة، حقق الكازاخستاني زاكير «ستيب ثاندر»، المصنَّف الثالث، الفوز على الأمريكي ويس مينا «ذا بوم»، المصنَّف الثامن، في نزال الوزن الثقيل، فيما تمكَّن الأمريكي زاك «دب زي» زين، المصنَّف التاسع، من التغلُّب بالضربة القاضية على مواطنه براندون «ذا ريبر» رودز، المصنَّف الثاني، في مواجهة الوزن المتوسط.

وفي منافسات «خفيف الثقيل»، حقق الأوزبكي ديوربيك «سكوربيون» أتاجونوف، المصنَّف السابع، الفوز بالضربة القاضية على الأمريكي كيالي «ذا تشيف» كانيكوا، ضمن مواجهات البطاقة الرئيسة.

وعلى مستوى النزالات التمهيدية، حقق الهندي أمانبريت سينج الفوز على الأمريكي كارل «ذا كانون» جلينون في مواجهة الوزن الثقيل، فيما تغلَّب الأمريكي ماسون «فاي 7 مكسيكانو» وودوارد على مواطنه جوزيف «جوي ساكسس» مارتينيز في نزال الوزن المتوسط.

وشهدت منافسات الوزن المتوسط، كذلك، فوز الكازاخستاني دانيار «شريدر» توكتاروف، المصنَّف العاشر، على النيجيري صنداي إيجيوفور، بينما حقق البرازيلي أكاسيو الفوز على النيجيري كابيرو «ذا نيجيريان هالك» أديديران في مواجهة الوزن الثقيل.

وتُعدُّ «Power Slap» من المنافسات التي تعتمد على تبادل الضربات براحة اليد وفق قواعدَ محدَّدةٍ حيث يتناوب المتنافسان على توجيه الضربات، وتُحسَم النتائج بالضربة القاضية، أو بقرار الحكام، ضمن منافسات تجرى في فئاتٍ وزنيةٍ متعدِّدةٍ.

ويأتي تنظيم «Power Slap 26» ضمن الفعاليات العالمية التي يستضيفها موسم الرياض في نسخته السابعة، وتجمع بطولاتٍ ومنافساتٍ متنوِّعةً بمشاركة نخبةٍ من الرياضيين والمتنافسين من مختلف أنحاء العالم.