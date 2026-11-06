ريشة: جزائية الزلفي خدعة مشروعة

أكد المصري محمد كمال ريشة، محلِّل «الرياضية» التحكيمي، صحة الهدف المتأخِّر الذي أدرك به فريق الزلفي الأول لكرة القدم التعادل 1ـ1 مع ضيفه جدة، مساء الجمعة، ضمن الجولة الـ 11 من دوري الدرجة الأولى.

وسجَّل المهاجم المالي ديمبا ديالو الهدف من ركلة جزاءٍ في الدقيقة 90+12، مانحًا أصحاب الأرض نقطةً.

واعترض لاعبو جدة على طريقة تنفيذ الركلة، في مقدمتهم ياسر المسيليم، حارس المرمى المخضرم، لكنَّ الحكم محمد القاضي احتسب الهدف.

وسدَّد ديالو الكرة بغتةً، ودون الابتعاد عنها قليلًا إلى الوراء كما يفعل أغلب اللاعبين، خادعًا بذلك المسيليم الذي فوجئ بالهدف قبل أن يتحرَّك.

وتحلَّق الحارس الدولي السابق وزملاؤه حول الحكم معبِّرين دون جدوى عن اعتراضهم على طريقة التنفيذ.

وعلَّق ريشة، الحكم الدولي المعتزل: «شروط تنفيذ الركلة توفَّرت كلُّها، الحارس يقف على خط المرمى، والكرة على علامة الجزاء، وصافرة الحكم انطلقت، ما حدث أن لاعب الزلفي خدع الحارس وباغته بذكاءٍ كروي قبل أن يتحرَّك، لكنَّ التنفيذ سليمٌ من الناحية القانونية، والهدف صحيحٌ».

وأوضح: «ليس من الشروط أن يعود اللاعب بمسافةٍ محدَّدةٍ إلى الخلف، أو أن يتحرَّك يمينًا أو يسارًا، وطالما أن الكرة تحرَّكت في اتجاه المرمى وبوضوحٍ، فإنها قد دخلت إلى اللعِب»، مستحسنًا تمسُّك حكم الساحة بقراره.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة على ملعب نادي الزلفي بتعادلٍ سلبيّ، اخترقه المدافع فهد الصحفي بإحراز هدفٍ في الدقيقة 90+4، مانحًا فريقه جدة تقدُّمًا استمر فقط دقائق معدودة.

ويحتل الزلفي المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 18 نقطةً، مقابل 11 لجدة، صاحب المركز العاشر.