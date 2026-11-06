تجربة أولى

شهدت حلبة إنترلاجوس تنافسًا قويًّا في السرعات من قِبل سائقي «فورمولا 1» خلال التجارب الحرة الأولى لسباق جائزة البرازيل الكبرى التي تصدَّرها البريطاني لاندو نوريس، سائق فريق مكلارين، الجمعة (وكالات)