والد نيمار رئيسا تنفيذيّا في سانتوس

عيَّن نادي سانتوس البرازيلي، الجمعة، نيمار دا سيلفا «سينيور»، والد نيمار جونيور، الهدَّاف التاريخي لـ «السيليساو»، رئيسًا تنفيذيًّا حتى نهاية 2026، وهو منصبٌ ظلَّ شاغرًا على مدى عامٍ ونصف العام.

وأوضح النادي، أن نيمار سينيور سيرأس كذلك معهد «مينينوس دا فيلا» لاكتشاف المواهب الجديدة، وسيتعاون مباشرةً مع إدارة سانتوس، ويشارك في إدارة ودمج مجالاتٍ مختلفةٍ، بما في ذلك كرة القدم، والتسويق، والأعمال الجديدة.

ويُعدُّ سينيور الوكيل التاريخي لنجله نيمار، الذي عاد إلى سانتوس، ناديه الأم، عام 2025 بعد تجاربَ مع برشلونة الإسباني، وباريس سان جيرمان الفرنسي، والهلال السعودي.

ويحتل سانتوس المركز التاسع في الدوري البرازيلي قبل أربع مراحل من النهاية بعد أن نجا بصعوبةٍ من الهبوط الموسم الماضي.