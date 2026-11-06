فرنسا تستبعد ثيو.. ومبابي وتورام يقودان الهجوم

عاد كيليان مبابي وأوريلين تشواميني وإبراهيما كوناتي من فريق ريال مدريد الإسباني إلى تشكيلة المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم بعد تعافيهم من الإصابة، إلى جانب ماركوس تورام، مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، حسبَ قائمةٍ أعلنها المدرب زين الدين زيدان، الجمعة، لخوض مباراتين في دوري الأمم الأوروبية، استبعد منها ثيو هيرنانديز الظهير الأيمن للهلال السعودي.

ومنذ ظهوره الأخير في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم 2026 أمام انجلترا والتي خسرتها فرنسا «4-6» لم يستدعى زيدان، الذي تولى المهمة خلفًا لديديه تشامب، ثيو لمباريات تركيا وبلجيكا يومي 25 و28 سبتمبر، ثم إيطاليا وبلجيكا في 2 و5 أكتوبر بدوري الأمم الأوروبية.

ويملك ثيو في رصيده 49 مباراة دولية منذ ظهوره الأول في سبتمبر 2021 سجل فيها هدفين.

وتواجه فرنسا منتخب إيطاليا في ميلانو، وتستضيف تركيا في بوردو، 12 و15 نوفمبر، ضمن منافسات المجموعة الأولى للمستوى الأول.

ويحتاج «الديوك» إلى نقطةٍ واحدةٍ فقط من أجل ضمان التأهل إلى الدور ربع النهائي حيث يتصدَّرون مجموعتهم بعشر نقاطٍ من ثلاثة انتصاراتٍ، وتعادلٍ واحدٍ، بفارق ثلاث نقاطٍ أمام إيطاليا. ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى الدور ربع النهائي، المقرَّر مارس المقبل.

وكان مبابي، قائد المنتخب، سجل هدف الفوز في أول مباراةٍ لزيدان على رأس الجهاز الفني خارج الديار أمام تركيا، 25 سبتمبر، لكنَّه تعرَّض في اللقاء نفسه لإصابةٍ في الكاحل، أبعدته عن المباريات الثلاث المتبقية خلال فترة التوقف الدولية الماضية.

وفي غياب الهدَّاف التاريخي لفرنسا «107 مباريات دولية و67 هدفًا»، حقق المنتخب فوزين على بلجيكا، في بروكسل ثم على ملعبه، وتعادل بينهما مع إيطاليا.

وعاد مبابي منذ ذلك الحين إلى الملاعب مع ناديه مسجلًا ثمانية أهدافٍ في سبع مبارياتٍ بالدوري الإسباني، ودوري أبطال أوروبا.

كذلك عاد إلى التشكيلة كلٌّ من وارن زاير إيمري، لاعب وسط باريس سان جيرمان، ومالو جوستو، مدافع تشيلسي الإنجليزي، وروبان ريسيه، حارس مرمى لانس، بعد أن غابوا عن التجمُّع الأول في عهد زيدان.

في المقابل، سيفتقد المدرب خدمات عددٍ من الركائز الأساسية بسبب الإصابة، بينهم عثمان ديمبيلي وماجنيس أكليوش «باريس سان جيرمان»، ووليام صليبا «أرسنال»، ومانو كونيه «روما»، وجول كونديه «برشلونة»، وماكسنس لاكروا «تشيلسي»، وإستيبان لوبول «رين».

وفي ظل غياب ديمبيلي ولوبول عن مباراتي الشهر الجاري، عاد تورام إلى خط الهجوم الذي سيشهد أيضًا الظهور الأول لبابلو باجيس.

وكوفئ باجيس «23 عامًا»، الذي يشغل غالبًا مركز لاعب الوسط الهجومي، على مستوياته المميزة الموسم الجاري منذ انتقاله من لوريان إلى باريس إف سي، صاحب المركز الرابع في الدوري الفرنسي.

وجاءت التشكيلة على النحو التالي:

- حراس المرمى: مايك مانيان «ميلان»، روبان ريسيه «لانس»، وجيوم ريستيس «تولوز».

- المدافعون: أندي ضيوف «إنتر ميلان»، مالو جوستو «تشيلسي»، جيريمي جاكيه «ليفربول»، إبراهيما كوناتي «ريال مدريد»، بيار كالولو «يوفنتوس»، أدريان تروفير «بورنموث»، دايو أوباميكانو «بايرن ميونيخ» وليني يورو «مانشستر يونايتد».

- لاعبو الوسط: إدواردو كامافينجا «ريال مدريد»، ريان شرقي «مانشستر سيتي»، لوكاس دا كونيا «كومو»، أدريان رابيو «ميلان»، أوريلين تشواميني «ريال مدريد» ووارن زاير إيمري «باريس سان جيرمان».

- المهاجمون: برادلي باركولا «ليفربول»، ديزيريه دويه «باريس سان جيرمان»، كيليان مبابي «ريال مدريد»، مايكل أوليسيه «بايرن ميونيخ»، بابلو باجيس «باريس إف سي» وماركوس تورام «إنتر ميلان».