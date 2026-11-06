فرنسا تطلب أتانجانا وزيزي

ضمَّت قائمة المنتخب الفرنسي تحت 21 عامًا لكرة القدم، التي أُعلِنَت الجمعة، اسمَي فالنتين أتانجانا، لاعب وسط الأهلي، وناثان زيزي، مدافع نيوم.

واستدعى المدرب الفرنسي جيرالد باتيكل ثنائي دوري روشن السعودي لقائمة معسكر منتخب بلاده للشباب، نوفمبر الجاري، استعدادًا للمباراتين التجريبيتين أمام إيطاليا وإنجلترا، ضمن تحضيرات «صغار الديوك» للمشاركة في نهائيات كأس أوروبا تحت 21 عامًا التي تستضيفها ألبانيا وصربيا خلال الفترة من 16 يونيو إلى 3 يوليو 2027.

ويبدأ المنتخب الفرنسي برنامجه بمواجهة إيطاليا، الجمعة المقبل، على ملعب فرانسيس لو باسيه في مدينة لافال، ثم يلاقي إنجلترا، الإثنين 16 نوفمبر، في مدينة بريستول.

وضمَّت اختيارات باتيكل 24 لاعبًا موزَّعين على المراكز الأربعة:

حراسة المرمى: ليساندرو أولميتا، ماتيو باتوييه وإيسياكا توريه.

الدفاع: جانول بيلوسيان، جايدي كانفو، دياوارا، جوان جادو، سايل كومبيدي، كريستيان ماويسا، دايان ميثالي وناثان زيزي.

الوسط: فالنتين أتانجانا، ألاجى بامبا، مامادو كوليبالي، كيفن دانوا وليزلي أوجوتشوكو.

الهجوم: جان ماتيو باهوي، تيديام جوميس، نو ليبرتون، سيني مايوولو، إيثان مبابي، ستيف نجورا، ماتيس تيل وجيوفاني فيرسيني.