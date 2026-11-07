طائرة الهلال تكسب النور

كسب فريق الهلال الأول للكرة الطائرة مضيفه النور 3ـ0 في المباراة التي جمعتهما على ملعب صالة الأمير نايف الرياضية في القطيف ضمن الجولة الثانية من الدوري الممتاز، الجمعة.

وطبقًا لحساب الاتحاد السعودي للكرة الطائرة في منصة «إكس»، فاز الهلال بنتائج الأشواط 25ـ23، و25ـ21، و25ـ14.

كذلك فاز العلا على الخويلدية 3ـ0 ضمن الجولة ذاتها، والفتح على الهداية بالنتيجة نفسها.

ويلعب، السبت، الابتسام أمام ضيفه الأهلي على ملعب صالة الأمير نايف.