السومة يفتتح الأهداف السورية

أحرز النجم السوري عمر السومة، الهدَّاف التاريخي لدوري روشن السعودي، هدفهُ الأول بعد العودة إلى الدوري في بلاده، مساء الجمعة، لكنَّ فريقه خسِر من أهلي حلب 2ـ3 على ملعب الفيحاء في العاصمة دمشق، ضمن منافسات الجولة الخامسة.

وسجَّل السومة في الدقيقة 70 من المواجهة التي سادتها النديَّة، وحسمها أهلي حلب بهدفٍ في الدقائق الأخيرة، أحرزه حسن دهان.

وتقدَّم الضيوف بهدفين لمحمد ريحانية، والبرازيلي أليف فيرمينيو. وقلَّص الجامبي مالانج فاي الفارق للوحدة، قبل أن يدرك السومة التعادل بتسديدةٍ من داخل منطقة الجزاء.

وعقِب رحلةٍ احترافيةٍ طويلةٍ خارج بلاده، بدأت في 2011، عاد السومة خلال سبتمبر الماضي إلى الدوري السوري الممتاز، ووقَّع عقدًا لموسمين مع الوحدة.

ولعِب المهاجم المخضرم أربع مبارياتٍ سابقة لفريقه الجديد دون إحراز أهدافٍ.

وتألَّق السومة لأعوامٍ عدة في دوري روشن السعودي، مُحرِزًا 161 هدفًا، توزَّعت بين 143 لصالح الأهلي، و11 مع العروبة، وسبعةٍ مع الحزم، آخر محطاته قبل العودة إلى سوريا.

ومثَّل النجم السوري الأهلي من 2014 إلى 2022، والعروبة خلال النصف الثاني من موسم 2024ـ2025، والحزم الموسم الماضي. وبعد مغادرته الأهلي، لعِب موسمًا ونصف الموسم للعربي القطري، ومباراتين فقط للوداد المغربي خلال كأس العالم للأندية 2025.

وفي حين يخوض السومة تجربته الكروية الجديدة، يقترب المغربي عبد الرزاق حمد الله من مشاركتِه صدارة قائمة الهدافين التاريخيين لدوري المحترفين السعودي، الذي انطلق عام 2008.

وأحرز حمد الله، مهاجم التعاون حاليًّا والنصر والاتحاد والشباب سابقًا، 160 هدفًا في الدوري، بينها أربعٌ الموسم الجاري، ويفصله هدفٌ وحيدٌ عن معادلة رقم السومة القياسي.