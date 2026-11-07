الزمالك يخطف بطاقة ثمن نهائي الكأس

تأهل فريق الزمالك الأول لكرة القدم إلى ثمن نهائي كأس مصر، وضرب موعدًا مع الشرقية إنبي بعد تحقيق فوزٍ صعبٍ 3ـ2 على مصر للتأمين، من الدرجة الثانية، الجمعة، ضمن منافسات دور الـ 32.

وهدَّد مصر للتأمين مرمى الزمالك مبكرًا حيث سدَّد داودا كمارا كرةً خطيرةً، لكنَّها اصطدمت بالعارضة. ونجح اللاعب في الدقيقة 42 من زيارة الشباك بتسديدةٍ قويةٍ من خارج منطقة الجزاء، سكنت الزاوية اليسرى على يسار الحارس.

وأدرك محمد شحاتة التعادل للزمالك في الوقت بدل الضائع للشوط الأول من ركلةٍ حرة حيث سدَّد كرةً، اصطدمت بالدفاع، وارتدت، ثم تابعها بتسديدةٍ أخرى في الشباك.

وبعد سبع دقائق من بداية الشوط الثاني، حصل البديل محمد فرج على ركلة جزاءٍ بداعي تعرُّضه لعرقلةٍ داخل منطقة الجزاء. وتقدَّم أحمد شريف لتنفيذ الركلة، وسجل منها هدف التقدم للزمالك.

واستطاع مصر للتأمين معادلة الكفة عبر القائد هشام يحيى «85» بعد أن تابع كرةً مرتدةً من المهدي سليمان، حارس المرمى، وأودعها الشباك بضربة رأسٍ.

ولم يهنأ مصر للتأمين بهدفه سوى دقيقةٍ واحدةٍ حيث استغل آدم كايد خطأً دفاعيًّا، وسجل هدف الفوز الثالث للزمالك.

وفي مباراتين أخريين بالدور ذاته، تأهل سموحة إلى ثمن النهائي بفوزه 2ـ0 على ضيفه المنيا، المنافس في دوري الدرجة الثانية، والشرقية إنبي بانتصاره 3ـ2 على بروكسي.

ويلعب سموحة في الدور المقبل مع الفائز من مواجهة زد أمام سمنود.