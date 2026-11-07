باريس يقترب من تمديد عقد ديمبلي

اقترب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي من تمديد عقد مهاجمه الدولي عثمان ديمبلي حيث أسفرت المفاوضات بين الجانبين عن تقدُّمٍ مهمٍّ.

وأفاد مصدرٌ مطلعٌ على المفاوضات بأن عملية تمديد عقد الفائز بالكرة الذهبية في 2025 حتى عام 2030 تسير في الاتجاه الصحيح على الرغم من عدم التوصُّل إلى اتفاقٍ نهائي حتى الآن، إذ يسعى اللاعب إلى تحسين راتبه.

ووفق المصدر ذاته، تتسم المحادثات بين النادي والمهاجم الفرنسي بطابعٍ بنَّاء وإيجابي للغاية، خاصَّةً مع وجود رغبةٍ مشتركةٍ للتوصُّل إلى اتفاقٍ سريعٍ.

وانضم ديمبلي، البالغ 29 عامًا، إلى باريس عام 2023 قادمًا من برشلونة الإسباني، ويرتبط بعقدٍ معه حتى يونيو 2028. ولعب 145 مباراةً مع الفريق، سجل خلالها 65 هدفًا.

وكان الإسباني لويس إنريكي، مدرب باريس، وصف لاعبه في مقابلةٍ مع وسائل الإعلام التابعة للنادي، بأنه «قلب الفريق».

ويعاني ديمبيلي حاليًّا من إصابةٍ في الفخذ، تعرَّض لها في مباراة برشلونة ضمن المرحلة الثالثة من منافسات المجموعة الموحَّدة لدوري الأبطال، 20 أكتوبر.

وفي السياق ذاته، وحسبَ مصدرٍ آخرَ مطلعٍ على المفاوضات، يُجري النادي منذ أشهر عدة محادثاتٍ مع جناحه الدولي الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا، الذي يعاني من إصابةٍ خطيرةٍ في الركبة، لتمديد عقده إلى ما بعد عام 2029.

وفي بداية الموسم، وتحديدًا 5 سبتمبر، أعلن باريس سان جيرمان تمديد عقود المدرب إنريكي حتى 2030، ومواطنه الدولي فابيان رويس حتى 2028، والإكوادوري ويليان باتشو، والبرتغالي جواو نيفيش، والبرازيلي لوكاس بيرالدو، والفرنسي سيني مايولو حتى 2031.