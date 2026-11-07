هامبورج يذيق جلادباخ الخسارة السابعة

عاد فريق هامبورج الأول لكرة القدم إلى سكة الانتصارات بفوزه الثمين 3ـ1 على ضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ، المنقوص عدديًّا، الجمعة، في افتتاح المرحلة التاسعة من الدوري الألماني.

وبكَّر هامبورج، بطل الدوري ست مراتٍ آخرها 1983، بالتسجيل في الدقيقة 11 عبر مدافعه السويسري ميرو بوهيم، لكنَّ جلادباخ أدرك التعادل قبل نهاية الشوط الأول بدقيقةٍ واحدةٍ بواسطة مهاجمه روبين هاك.

وتلقَّى الضيوف ضربةً موجعةً مطلع الشوط الثاني بطرد مدافعهم الياباني كو إيتاكورا «49» لتلقيه الإنذار الثاني. واستغلَّ هامبورج ذلك بتسجيل هدفين عبر شفيق ناندجا «59»، والدنماركي ألبرت جرونبايك «70».

وهذا الفوز الرابع لهامبورج الموسم الجاري، والأول بعد خسارتين متتاليتين في الدوري، وهزيمةٍ في الدور الثاني للكأس أمام آينتراخت فرانكفورت.

ورفع الفريق رصيده إلى 12 نقطةً، وارتقى الى المركز الثامن مؤقتًا، فيما مُنِي جلادباخ، حامل اللقب خمس مراتٍ آخرها 1977، بخسارته السابعة، ليبقى في المركز الأخير بأربع نقاطٍ.

وتُستكمل المرحلة، السبت، بلقاءات بادربورن مع آينتراخت فرانكفورت، وماينز مع بايرن ميونيخ، وبوروسيا دورتموند مع إلفرسبيرج، ولايبزيج مع أوجسبورج، وشتوتجارت مع فيردر بريمن.

وتُختتم المرحلة، الأحد، بمباريات كولن مع باير ليفركوزن، وفرايبورج مع يونيون برلين، وهوفنهايم مع شالكة.