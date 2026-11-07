فينيسيا يزيد متاعب أودينيزي

تخلَّص فريق فينيسيا الأول لكرة القدم من المركز الأخير بفوزه الصعب على ضيفه أودينيزي 2ـ1، الجمعة، على ملعب «بيرلويجي بينزو» في افتتاح المرحلة الـ 11 من الدوري الإيطالي.

وتقدَّم فينيسيا عبر الكرواتي توما باسيتش في الدقيقة 53، وأدرك مدافعه الأرجنتيني ماتياس مورينو التعادل للضيوف بالخطأ في مرمى فريقه «57»، لكنَّ المهاجم الإسباني كيكي بيريز أعاده للمقدمة مجدَّدًا بإحراز هدف الفوز «65».

وهذا الفوز الثاني لفينيسيا في البطولة، ووضع به حدًّا لثلاثِ هزائمَ متتاليةٍ من أصل تسعٍ مُنِي بها حتى الآن.

ورفع الفريق رصيده إلى ست نقاطٍ، وارتقى الى المركز الـ 19 مقابل خمسٍ لأودينيزي الذي تراجع إلى المركز الأخير بعد تلقي خسارته الثامنة، والأولى بقيادة مدربه الجديد باولو زانيتي الذي خلفَ الألماني كوستا رونيايتش، المُقال عقب السقوط على ملعبه أمام روما 2ـ5 في المرحلة الماضية.