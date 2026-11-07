في مباراة مويز الـ 592.. إيفرتون يكسب كوفنتري بثلاثية

قاد المهاجم الفرنسي تييرنو باري فريق إيفرتون الأول لكرة القدم للفوز 3ـ1 على ضيفه كوفنتري سيتي، الجمعة، على ملعب «هيل ديكنسون» في افتتاح المرحلة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووجد فريق المدرب الإسكتلندي ديفيد مويز نفسه متخلِّفًا بهدفٍ للإيفواري يان جبوهو مطلع الشوط الثاني «52»، لكنَّ باري ردَّ بثنائيةٍ سريعةٍ في غضون خمس دقائقَ فقط «56 و61» مانحًا التقدُّم لفريقه، ورافعًا رصيده إلى عشرة أهدافٍ. وأضاف كيران ديوسبري هول الهدف الثالث «81 » مؤمِّنًا الفوز الثالث تواليًا لإيفرتون في جميع المسابقات.

وبهذه النتيجة رفع إيفرتون رصيده إلى 16 نقطةً في المركز الخامس، في حين تجمَّدت نقاط كوفنتري عند تسعٍ بالمركز الـ 16.

وشكَّل الفوز مناسبةً مميَّزةً لمويز الذي عادلَ الرقم القياسي لهاري كاتريك في عدد المباريات مدربًا لإيفرتون، البالغ 592.

وكان كاتريك قاد إيفرتون إلى إحراز لقب الدوري الإنجليزي موسم 1962ـ1963 و1969ـ1970، وكأس الاتحاد 1965ـ1966، فيما لا يزال مويز في فترته الثانية مع الفريق ينتظر إنهاء صيام النادي عن الألقاب منذ عام 1995.

وتشير نتائج الأيام العشرة الأخيرة إلى أن إيفرتون يسير في الاتجاه الصحيح، فقد أعقب الفوزين على نيوكاسل في كأس الرابطة والدوري الإنجليزي انتصارٌ مستحقٌّ على كوفنتري، وجميعها تحقَّقت في غياب جاك جريليش، الموقوف بسبب مخالفةٍ انضباطيةٍ بعد تقاريرَ أفادت بتغيُّبه عن إحدى الحصص التدريبية.

في المقابل، خرج فرانك لامبارد، مدرب كوفنتري، الصاعد حديثًا، محبطًا بعد رفض احتساب ركلتَي جزاءٍ لفريقه، كانتا كفيلتين بقلب مجريات اللقاء.

ولم تكن عودة لامبارد، الذي أشرف على تدريب إيفرتون بين يناير 2022 ويناير 2023، موفقةً، إذ تلقَّى كوفنتري هزيمته الثالثة في آخر أربع مباريات.