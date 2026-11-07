«المدفعجية» يتوعدون هال سيتي

يستضيف فريق أرسنال الإنجليزي الأول لكرة القدم نظيره هال سيتي، السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز، في مواجهة تجمع متصدر جدول الترتيب بصاحب المركز الـ11.

ويدخل أرسنال اللقاء وهو يحتل المركز الأول برصيد 24 نقطة، بينما يأتي هال سيتي في المرتبة الـ 11 بعدما جمع 11 نقطة.

وتكشف المواجهات العشر السابقة بين الفريقين في الدوري الإنجليزي عن تفوق واضح للفريق اللندني، بعدما حقق الفوز في ثماني مباريات، مقابل انتصار وحيد لهال سيتي، فيما انتهت مواجهة واحدة بالتعادل.

وعلى مستوى الأهداف، سجل لاعبو أرسنال 25 هدفًا خلال تلك اللقاءات، مقابل ثمانية أهداف لهال سيتي، بينما يتصدر التشيلي أليكسيس سانشيز قائمة هدافي مواجهات الفريقين في المسابقة برصيد سبعة أهداف.

ويخسر «المدفعجية» في هذا اللقاء خدمات بوكايو ساكا، جناح الفريق، بسبب إصابته في عضلات الفخذ، تعرض لها خلال التعادل مع بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا، أكتوبر الماضي، حسبما أعلنه الإسباني ميكل أرتيتا، مدرب أرسنال، الجمعة.