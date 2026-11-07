«Call of Duty» تتصدر قائمة الألعاب الأكثر طلبا

تصدرت لعبة «Call of Duty: Modern Warfare 4»، قوائم الألعاب الأكثر تحميلًا عبر متجر «PlayStation Store»، خلال أكتوبر 2026، وفقًا لما كشفت عنه شركة «Sony».

وسيطرت اللعبة على قوائم التنزيلات على جهاز «PS5» في كل من أمريكا الشمالية وأوروبا، لتستحوذ على المركز الأول في المنطقتين.

وعلى صعيد المراكز الثلاثة الأولى، جاءت لعبة «EA SPORTS FC 27» في المركز الثاني بالقائمة الأوروبية، والثالث في أمريكا الشمالية، فيما حلت لعبة «BeamNG.drive» في المركز الثاني بأمريكا الشمالية، والثالث أوروبيًا، لتتقاسم اللعبتان المراكز الثلاثة التالية للصدارة بين المنطقتين.

وفي بقية المراكز المتقدمة، استقرت لعبة «Phantom Blade Zero» في المركز الرابع ضمن القائمتين، بينما جاءت «Madden NFL 27» خامسة في أمريكا الشمالية، و«Minecraft» خامسة في أوروبا.

وتعكس القوائم تفاوت تفضيلات اللاعبين بين الأسواق الإقليمية، مع استمرار ألعاب التصويب والرياضة والسباقات في المنافسة على المراكز المتقدمة ضمن تنزيلات متجر «PlayStation».