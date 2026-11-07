الاتحاد المصري يدعم حسن.. ويدعو إلى التكاتف

ساند الاتحاد المصري لكرة القدم، السبت، حسام حسن، مدرب المنتخب الأول، في ظل تكهنات إعلامية أخيرة تشير إلى قرب إقالته ​عقب خلافاته مع بعض لاعبي الفريق الفائز بكأس الأمم الإفريقية سبع مرات في رقم قياسي.

وشابت بعض التوترات المعسكر الماضي للفريق في سبتمبر عقب تصريحات حسن «60 عامًا» ضد محمد صلاح، قائد الفريق، والحارس محمد الشناوي.

ووصف حسن الشناوي، الذي غاب عن المعسكر الأخير للفريق، بالحارس المنتهي. كما استبدل صلاح بعد مرور ‌60 دقيقة ‌من مباراة أنجولا ضمن تصفيات كأس ​الأمم ‌الإفريقية ⁠2027، ​وقال في ⁠مؤتمر صحافي عقب المباراة إن القرار جاء «لأسباب فنية». وبعدها غادر صلاح المعسكر وغاب عن المباراة التالية أمام جنوب السودان.

وسافر هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد، إلى تركيا الأسبوع الماضي للاجتماع مع مهاجم طرابزون سبور، وعقب اللقاء زادت التكهنات بشأن قرب إقالة حسن في ظل منعه من الظهور في ⁠وسائل الإعلام بسبب مشاكل شخصية.

لكن الاتحاد أصدر ‌بيانًا اليوم جاء فيه: «يؤكد ‌الاتحاد المصري لكرة القدم أن مصلحة ​المنتخب الوطني الأول واستقراره ‌تأتي على رأس أولوياته بصفته ممثلًا للكرة المصرية وطموحات ‌جماهيرها. في ضوء ما أثير أخيرًا من أحداث، فإن المرحلة الحالية تتطلب قدرًا كبيرًا من المسئولية والهدوء والتكاتف، بعيدًا عن أي تصعيد أو انفعال قد يؤثر على تركيز المنتخب واستعداده ‌للمباريات المقبلة. ويُهيب الاتحاد بجميع وسائل الإعلام والجماهير المصرية دعم المنتخب الوطني والالتفاف حوله، ⁠بما يحقق ⁠تطلعات جماهير الكرة المصرية».

ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهتي مالاوي ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2027، حيث ينطلق المعسكر يوم الإثنين المقبل بمركز المنتخبات الوطنية.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخبان يوم الجمعة المقبل على ملعب القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة، قبل أن تتجدد المواجهة بينهما يوم 17 من الشهر ذاته في مالاوي ضمن الجولة الرابعة.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الثانية بأربع نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف على ​أنجولا، صاحبة المركز ​الثاني، فيما تحتل مالاوي المركز الثالث بثلاث نقاط، ويقبع منتخب جنوب السودان في المركز الأخير دون رصيد.