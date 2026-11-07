الحنفوش يريح الأخضر قبل المونديال

منح أحمد الحنفوش، مدرب المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم، راحة لجميع اللاعبين، السبت، في المعسكر الإعدادي في الدوحة العاصمة القطرية، ضمن برنامجه قبل مشاركته بكأس العالم من 19 نوفمبر الجاري إلى 13 ديسمبر المقبل، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وكان الحنفوش، مدرب الأخضر، أعلن الجمعة قائمة الأسماء النهائية المشاركة في كأس العالم، التي ضمت 21 لاعبًا، وهم: عبد الله الماس ومساعد الشمري وعبد الله النخلي وجواد الهاشم ونواف الهويري وحمد الشمري وأحمد إسحاق ونايف القحطاني ومروان اليامي وعمار ميمني وزيد البوري وتميم سراج وسلطان بن مهري وعبد الرحمن المامي وعبد الله الباتلي وشامان القحطاني وعبد الله الدوسري ويحيى سعيد وسيف القارح وفارس بوشقراء وحامد آدم.

ونظمت إدارة المنتخب السعودي بحضور الجهاز الفني محاضرة توعوية للاعبين في مواضيع النزاهة لكرة القدم تم من خلالها استعراض مفهوم النزاهة وأهميته في حماية المنافسات الرياضية وتوعية اللاعبين بمسؤولياتهم وواجباتهم للحفاظ على القيم والمبادئ الرياضية.

يُذكر أن المنتخب السعودي يأتي ضمن المجموعة الرابعة في المونديال، التي تضم إلى جانبه منتخبات فرنسا والأوروجواي وهايتي.