فورمولا 1.. توتر فيراري يُعيد ذكريات مرسيدس

أعاد التوتر بين البريطاني لويس هاميلتون، وشارل لوكلير، سائقي فيراري، إلى الأذهان ذكريات سيئة لدى توتو وولف، مدير فريق مرسيدس، على هامش جائزة البرازيل الكبرى للفورمولا 1 في ساو باولو.

وبعد خمسة أيام من مشاهدته سائقيه يتصادمان في المكسيك، واجه فريدريك فاسور، مدير فيراري، سيلًا من الأسئلة بشأنهما وبشأن المحادثات التي أجراها الفريق لاحتواء الموقف.

وكشف وولف، مدير فريق مرسيدس، عن أنه مرّ بتجربة مماثلة من قبل، مضيفًا: «لا يحتاج فاسور إلى أيّ نصيحة مني، لكن الأمر يشبه الشعور بما حدث سابقًا»، في إشارة إلى مشكلاته الخاصة عندما كان هاميلتون، والألماني نيكو روزبرج، بطل العالم 2016، يتنافسان على اللقب مع مرسيدس قبل عقد من الزمن.

وخاض الثنائي صراعًا محتدمًا إلى درجة أنهما اصطدما وخرجا من سباق جائزة إسبانيا الكبرى لعام 2016 في اللفة الأولى، ما منح أول فوز في مسيرته للهولندي ماكس فيرستابن، الذي كان يخوض حينها أول سباق له مع فريق ريد بُل.

وأشار فاسور إلى أن الاحتكاك الذي وقع بين هاميلتون ولوكلير، الأحد الماضي، لم ينتهِ بحادث أو انسحاب، لكنه حرم فيراري من تحقيق المركزين الأول والثاني.

وعلق وولف في مؤتمر صحافي، على تصريح فاسور، قائلًا: «في بعض الأحيان، عندما تضع سائقين قويين معًا، فإن الأفضل بينهما يمتلك طابعًا تنافسيًا حادًا ويريد الفوز، وهذا وضع يصعب دائمًا التعامل معه، كما أنه يكون تحت الأضواء الإعلامية عندما تتنافس تلك السيارات في المقدمة».

وتابع النمسوي: «يمكنني أن أتفهم ما يمر فيه فريد الآن، وأعتقد أنه في بعض الأحيان تحتاج إلى لحظات صعبة جدًا مثل تلك الأخيرة لإيصال الرسالة، عندما كنت في هذا الموقف مع نيكو ولويس، وعندما وقع الحادث، أصبح من المفهوم أن ذلك هو الحد الأقصى المسموح به وأن الأمور لن تستمر بهذه الطريقة، لذلك ربما كان لا بد من أن تتطور الأمور إلى تلك المرحلة، لأن المسألة تتعلق باحترام الفريق، وبآلاف الأشخاص الذين يعملون معًا في هذه العلامة التجارية، وهذا ما يجب أن يبقى حاضرًا في أذهانهم».