مبابي يتفوق على فالنسيا قبل مواجهة ميستايا

يتقدم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم، على الحصيلة التهديفية الكاملة لمنافسه فالنسيا في الدوري الإسباني، قبل مواجهة الطرفين، السبت، ضمن الجولة الـ12.

وسجّل مبابي 12 هدفًا خلال 11 مباراة خاضها مع ريال مدريد في الليجا، مقابل ثمانية أهداف فقط أحرزها فالنسيا بأكمله خلال العدد نفسه من المباريات.

وتكشف الأرقام عن الفارق الهجومي بين الفريقين قبل المواجهة التي يحتضنها ملعب ميستايا، إذ يدخل ريال مدريد المباراة مستندًا إلى هداف يتجاوز بمفرده حصيلة صاحب الأرض، بينما يبحث فالنسيا عن رفع معدله التهديفي بعد بداية هجومية متواضعة في الموسم الجاري.

يدخل ريال مدريد المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق فوزًا مثيرًا على أيك أثينا اليوناني بنتيجة 3ـ2 في دوري أبطال أوروبا.

وكان الفريق الملكي قد حقق انتصارًا مهمًا على برشلونة في ملعب «كامب نو»، كما نجح في تخطي راسينج سانتاندير بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الدوري الإسباني، ليؤكد جاهزيته لمواصلة المنافسة على صدارة الليجا.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 27 نقطة، بعدما حقق تسعة انتصارات وتلقى هزيمتين، وسجل لاعبوه 28 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 10 أهداف.

وعلى الطرف الآخر، يخوض فالنسيا المواجهة بحثًا عن استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية أمام ريال مدريد، ومواصلة استعادة توازنه بعد بداية متذبذبة للموسم.

ويحتل فالنسيا المركز الـ 19 برصيد تسعة نقاط، بعدما حقق الفوز في الجولة الماضية على إلتشي بهدف دون مقابل، لينهي سلسلة من النتائج السلبية.