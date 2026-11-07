في باريس.. ألكاراز ينجو من فخ فريتز

عاد الإسباني كارلوس ألكاراز، نجم التنس، في باريس العاصمة الفرنسية، بعدما أنقذ نقطتين لحسم المباراة لمنافسه الأمريكي تايلور فريتز، وبلغ الدور نصف النهائي لدورة باريس لماسترز الألف نقطة.

وقال ألكاراز للصحافيين، بعد نهاية اللقاء: «من المحتمل أن تكون هذه المباراة واحدة من أكثر المباريات خصوصية في مسيرتي، وسأتذكرها لفترة طويلة».

ونجح الإسباني البالغ من العمر 23 عامًا في قلب تأخره إلى فوز 6ـ7 «12ـ10» و7ـ5 و6ـ3، وبلغ المربع الذهبي للدورة للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية.

وفي مشاهد أعادت إلى الأذهان عودته التاريخية في نهائي بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى، على ملاعب «رولان جاروس» العام الماضي، أمام الإيطالي يانيك سينر، حين أنقذ ثلاث نقاط كانت كفيلة بمنح منافسه اللقب، ليفاجئ ألكاراز الجماهير الباريسية مجددًا بانتزاع انتصار بدا مستحيلًا من بين أنياب الهزيمة.

وأنهت هذه الخسارة القاسية لفريتز، المصنف الـ 12 عالميًا آماله في التأهل إلى بطولة الماسترز الختامية «أيه تي بي» في تورينو.

في المقابل، يخوض مواطن ألكاراز، الشاب رافايل خوادار، صاحب الـ20 عامًا، مشاركته الأولى في البطولة الختامية، متوجًا موسمًا أول استثنائيًا، بعد تحوله إلى الاحتراف.

وعلى الرغم من أنه خاض مباراة واحدة فقط في طريقه إلى ربع النهائي، لم يظهر على ألكاراز أيّ أثر لابتعاده عن المنافسات، إذ استغل أول فرصة لكسر إرسال منافسه في الشوط الخامس من المجموعة الأولى، بضربة أمامية ناجحة مرّت إلى جانب فريتز.