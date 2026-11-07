أمام ماينتس.. بايرن يسعى إلى توسيع الفارق

يسعى فريق بايرن ميونيخ الألماني الأول لكرة القدم، حامل اللقب، إلى توسيع الفارق النقطي، مع بوروسيا دورتموند، في صدارة دوري «بوندسليجا»، عندما يحلّ ضيفًا على ماينتس، السبت، ضمن منافسات المرحلة التاسعة.

ويمتلك الفريق البافاري، صاحب المركز الأول، في رصيده 18 نقطة، متقدمًا بفارق الأهداف عن دورتموند.

وسقط رجال المدرب البلجيكي فنسان كومباني، الغائب عن الملاعب بسبب وعكة صحية، في فخ التعادل في أربع من مبارياتهم الثماني الأخيرة في مختلف المسابقات، وهي فترة حافظوا فيها على سجلهم خاليًا من الهزائم، ونجحوا في الفوز على أتلتيكو مدريد الإسباني 2ـ0 في دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء الماضي.

وهي المباراة الثامنة التي يخوضها الفريق البافاري خارج ملعبه الموسم الجاري، وشكلت انتصاره الخامس في تلك اللقاءات.

ويعاني بايرن من عدة إصابات مؤثرة في صفوفه، بعدما تأكد غياب الكولومبي لويس دياس، وسيرج جنابري، مهاجمين الفريق، بسبب إصابتين في أوتار الركبة، بينما تحوم الشكوك حول مشاركة جمال موسيالا، الذي يعاني أيضًا من الإصابة ذاتها.

ويسعى الإنجليزي هاري كين إلى الاحتفال بفوزه بالكرة الذهبية، وبعقده الجديد حتى عام 2029، بتسجيل هدفه الخامس في الدوري الموسم الجاري.

وتشير الأرقام إلى تفوق بايرن الواضح في مواجهاته أمام ماينتس، بعدما حقق البافاري الفوز في خمس من آخر سبع مواجهات بينهما، بينما لم يخسر سوى في مناسبة واحدة فقط.

ويمر ماينتس بفترة سيئة، إذ خسر أربعًا من مبارياته الخمس الأخيرة في مختلف المسابقات، بما في ذلك ثلاث هزائم في مبارياته الأربع في «بوندسليجا».

وعلى الرغم من احتلال ماينتس المركز التاسع برصيد 10 نقاط، إلّا أنه لا يفصله سوى ثلاث نقاط فقط عن أونيون برلين، صاحب المركز الـ 16، الذي يضع صاحبه في منطقة خوض الملحق المؤدي للهبوط.

ولم ينجح ماينتس بإشراف المدرب أورس فيشر، في تحقيق أيّ فوز على ملعبه «ميوا أرينا» الموسم الجاري، إذ حصد نقطة واحدة فقط من أصل 12 نقطة ممكنة، وفي حال تعرضه للهزيمة أمام بايرن، فستكون خسارته الرابعة تواليًا على أرضه.