«NBA».. أسباب صحية تُبعد بورزينجيس عن السلة

أعلن اللاتفي كريستابس بورزينجيس، لاعب فريق جولدن ستايت ووريرز الأول لكرة السلة، ابتعاده عن اللعبة، بسبب مشكلات صحية.

وقال بورزينجيس في بيان صحافي، بثّه عبر حساباته الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي: «كنت أتطلع بشدة هذا الموسم إلى اللعب مع هذه المجموعة، لكن مع زيادة وتيرة التحضيرات، لم يستجب جسدي بالطريقة التي كنت أتوقعها، أنا بخير، لكني أعرف تمامًا ما يتطلبه الأمر، ولست في المكان الذي أريده لكي أقدم المستوى الذي أنتظره من نفسي، في هذه المرحلة، اتخذت قرار إعطاء الأولوية لصحتي والابتعاد عن اللعبة التي أحبها».

وأضاف اللاعب اللاتفي: «في هذا الظرف، أريد أن أظهر أقصى درجات الاحترام لجولدن ستايت ووريرز وأن أتعاون معه لإيجاد حل منطقي».

ولم يشارك اللاعب البالغ طوله 2.18 متر، الذي بدأ مسيرته في دوري كرة السلة للمحترفين «NBA» مع نيويورك عام 2015، في أيّ مباراة الموسم الجاري مع ووريرز، بعدما أبلغ الفريق قبل انطلاق التمارين التحضيرية للموسم بأنه لن يلتحق به.

وأسهم بورزينجيس، صاحب الـ31 عامًا، في تتويج بوسطن سلتيكس بلقب الدوري عام 2024. وانتقل إلى أتلانتا عام 2025، وهو العام ذاته الذي شُخّص فيه بإصابته بمتلازمة تسارع معدل ضربات القلب «بوتس»، وهي حالة مرضية عصبية.

ولم يذكر بورزينجيس هذه المتلازمة عند حديثه عن أسباب ابتعاده، كما لم يعلن اعتزاله اللعبة.

وانتقل بورزينجيس من أتلانتا هوكس إلى ووريرز، فبراير الماضي، وبعد خوضه 15 مباراة مع جولدن ستايت الموسم الماضي، وقّع عقدًا لمدة عامين بقيمة 40 مليون دولار، يونيو الماضي، على الرغم من أن تقارير صحافية عدة أشارت إلى أن الفريق لا يدفع له راتبه خلال فترة ابتعاده.

وبقي بورزينجيس على تواصل مع الجهاز الطبي في ووريرز، بوقت بدأ فيه الفريق الموسم بسجل ستة انتصارات مقابل ثلاث هزائم، وهو يحقق سلسلة من ستة انتصارات متتالية.

وخلال عشرة مواسم في الدوري مع نيويورك ودالاس وواشنطن وبوسطن وأتلانتا وجولدن ستايت، بلغ متوسط أرقام بورزينجيس 19.5 نقطة، و7.6 متابعات، و1.9 تمريرة حاسمة، و1.8 صدّة في المباراة الواحدة.