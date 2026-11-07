ألكاراز يتأهل

تأهل الإسباني كارلوس ألكاراز، نجم التنس، السبت، إلى الدور نصف النهائي لدورة باريس لماسترز الألف نقطة، بعدما تفوق على الأمريكي تايلور فريتز، بنتيجة 6ـ7 «12ـ10» و7ـ5 و6ـ3 (رويترز ـ الفرنسية)