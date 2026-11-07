الأخضر يدشن معسكر الدوحة من الإرسال

فضّل جورجيوس دونيس، مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، عدم إجراء حصة تدريبية في اليوم الأول من تجمع اللاعبين الدوليين في معسكر الدوحة المقرر انطلاقه الأحد، على أن تبدأ التحضيرات الميدانية، بشكل رسمي، الإثنين، وفق مصادر خاصة بـ «الرياضية».

وبيّنت المصادر أن تجمع اللاعبين سيكون مباشرة في الدوحة العاصمة القطرية، على أن تكون نقطة الالتقاء فندق «والدورف أستوريا» مقر سكن بعثة الأخضر، مع اعتماد خوض الحصة التدريبية الأولى مساء الإثنين، في ملاعب الإرسال.

وينتظم لاعبو الأخضر السعودي في المعسكر، الأحد، بالتزامن مع أيام «فيفا»، استعدادًا لخوض مباراتين تجريبيتين أمام كوريا الجنوبية أوزبكستان في 13 و17 نوفمبر الجاري.

ومن المقرر أن يلتحق الدولي سعود عبد الحميد، لاعب فريق لانس الفرنسي، بزملائه في المعسكر الإعدادي، الإثنين، بعد فراغه من المشاركة مع فريقه في مباراته أمام نظيره أولمبيك مارسيليا، الأحد، ضمن الجولة الـ 10 من الدوري الفرنسي.

واستدعى اليوناني جيورجيوس دونيس، مدرب «الأخضر»، 30 لاعبًا للتجمّع المقبل، في قائمة ضمت محمد العويس، حامد يوسف، عبد القدوس عطية، عبد الإله العمري، حسان التمبكتي، علي لاجامي، سلطان تنكر، عبد الله الخطيب، نواف بوشل، محمد محزري، سعود عبد الحميد، محمد أبو الشامات، متعب الحربي، فارس عابدي، مصعب الجوير، مختار علي، محمد كنو، زياد الجهني، عبد الله الخيبري، ناصر الدوسري، عبد الملك العييري، سلطان مندش، محمد القحطاني، مروان الصحفي، محمد الكويكبي، أحمد الغامدي، تركي العمار، عبد الله الحمدان، فراس البريكان، وعبد الله آل سالم.

واستبعد دونيس ثمانية لاعبين من القائمة الأخيرة، التي حققت لقب بطولة كأس «خليجي27» أكتوبر الماضي، وشمل الاستبعاد همام الهمامي، الحائز على جائزة أفضل لاعب في بطولة «خليجي 27»، إضافة إلى نواف العقيدي، جهاد ذكري، حسن كادش، ريان حامد، زكريا هوساوي، صالح أبو الشامات، علاء آل حجي.