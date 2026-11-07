دورتموند يتسلّح بالخط الدفاعي أمام إلفرسبرج

يتعيّن على فريق بوروسيا دورتموند الألماني الأول لكرة القدم، الحفاظ على وتيرته حين يستقبل إلفرسبرج، الصاعد حديثًا، الذي يحتل المركز السابع، برصيد 13 نقطة.

ويمتلك فريق الكرواتي نيكو كوفاتش، أقوى خط دفاع في الدوري الموسم الجاري، الذي يحتل حتى الآن فيه المركز الثاني، متساويًا بالنقاط مع بايرن، المتصدر، بـ18 نقطة لكل منها، ولم تتلقَّ شباكه سوى ستة أهداف.

وتجلت صلابة أصحاب الأرض الدفاعية في مواجهتهم أمام ريال بيتيس الإسباني، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، بعدما فازوا بنتيجة 2ـ1 بفضل هدفين في الشوط الثاني.

وهو الانتصار السادس لدورتموند على ملعبه في آخر سبع مباريات، في سلسلة لم يتلقَّ خلالها أيّ هزيمة.

من جهته، عاد إلفرسبيرج، الذي يخوض غمار «بوندسليجا» للمرة الأولى على الإطلاق في تاريخه، إلى سكة الانتصارات بفوزه على ماينتس 4ـ1.

وفي المباريات الأخرى، يواجه لايبزيج، الرابع برصيد 15 نقطة، أوجسبورج، ويحل فيردر بريمن، ضيفًا على شتوتجارت.