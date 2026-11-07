الهلال يسترد مارتينيلي بعد الإجازة

اقترب البرازيلي جابرييل مارتينيلي، لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم، من العودة إلى التدريبات الجماعية، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أن اللاعب البرازيلي يسير في برنامجه التأهيلي بشكل جيد وفق الخطة العلاجية، على أن يكون جاهزًا للمشاركة مع زملائه اللاعبين في التدريبات الجماعية، بعد الإجازة التي منحها الإيطالي سيموني إنزاجي لجميع اللاعبين لمدة 10 أيام.

وتعرض مارتينيلي للإصابة العضلية خلال مجريات مباراة فريقه أمام القادسية ضمن الجولة الـ 11 من دوري روشن السعودي 23 أكتوبر الماضي. وكان حساب نادي الهلال أعلن في منصة «إكس» عن حاجة اللاعب للعلاج والتأهيل لفترة تتراوح ما بين 10ـ15 يومًا.

وغاب مارتينيلي عن مواجهتي الشمال القطري وشباب الأهلي الإماراتي في دوري أبطال آسيا للنخبة ومباراة الفتح في دوري «روشن».

وكان الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب الفريق، منح لاعبيه إجازة لمدة 10 أيام، تزامنًا مع توقف المنافسات المحلية خلال فترة أيام «فيفا» الدولية، على أن يستأنف الفريق تدريباته 14 نوفمبر الجاري، استعدادًا لاستكمال منافسات الموسم.