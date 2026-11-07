10 أيام تعيد سبريتسيان إلى الأهلي

ينفذ صالح أبو الشامات والأرميني إدوارد سبريتسيان، لاعبا فريق الأهلي الأول لكرة القدم، برنامجهما العلاجي في النادي بشكل يومي خلال فترة التوقف الدولي الحالية، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

ووفقًا للمصدر، يحتاج أبو الشامات إلى فترة علاج من أسبوعين إلى ثلاثة، ليكون في كامل جاهزيته قبل العودة إلى التدريبات الجماعية، فيما يحتاج سبريتسيان إلى برنامج لمدة 10 أيام.

وبيّن المصدر ذاته أن الجهاز الطبي يراقب المصابين خلال فترة الإجازة التي منحها المدرب الهولندي مارينو بوسيتش لجميع اللاعبين لمدة سبعة أيام بعد مواجهة السد القطري، الإثنين الماضي، في دوري أبطال آسيا للنخبة، التي انتهت سلبية.

وعانى أبو الشامات من إصابةٍ في الكتف، أبعدته عن المشاركة مع فريقه في ثلاث مبارياتٍ بدوري روشن السعودي، إضافةً إلى اثنتين ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.

وتعرَّض اللاعب للإصابة خلال لقاء الوصل الإماراتي، الذي حسمه الأهلي 3ـ1 في الجولة الثانية من منافسات البطولة الآسيوية.

وقبل الإصابة، خاض أبو الشامات 12 مباراةً مع الفريق في مختلف المسابقات، وسجل هدفًا، وصنع مثله.

وأصيب اللاعب الأرميني بالعضلة الضامَّة خلال المباراة أمام السد القطري، الإثنين الماضي، التي انتهت بالتعادل السلبي ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.

من جانبه، دخل زكريا هوساوي المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي.

وتعرض اللاعب إلى تمزق بسيط في الركبة، خلال المشاركة مع المنتخب السعودي الأول في كأس الخليج العربي الأخيرة.