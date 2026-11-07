من هو ديالو صاحب الجزائية الجدلية؟

في 13 أكتوبر من العام 2000 ولد ديمبا ديالو، لاعب فريق الزلفي الأول لكرة القدم، في مدينة كايس غرب مالي.

يبلغ طوله 160 سم ووزنه نحو 70 كيلوجرام، ويلعب في مركز الجناح الأيمن بقدمه اليمنى.

بدأ ممارسة كرة القدم في شوارع قريته مع أقرانه قبل أن يلتحق بأكاديمية الملعب المالي في سن الـ16 تقريبًا عام 2017، حيث صقل مهاراته هناك وتدرج في الفئات السنية حتى وصل إلى الفريق الأول موسم 2020ـ2021 بعد أعوام في الفئات السنية للنادي منذ 2017.

اكتشف موهبته مدربو النادي الذين أدمجوه في المنظومة التدريبية للملعب المالي، الذي فاز معه بلقب الدوري المالي، موسم 2020ـ2021، ثم انتقل إلى تركيا بحثًا عن تجربة احترافية أكبر.

في تركيا قضى أربعة مواسم مع مانيسا التركي بين 2021 و2025، شارك في 132 مباراة، وسجل ثمانية أهداف.

في 1 سبتمبر 2025 انتقل إلى نادي الوحدة السعودي قادمًا من مانيسا التركي في صفقة انتقال حر، ويشارك مع الفريق الأحمر في 33 مباراة، أحرز فيها خمسة أهداف وقدم سبع تمريرات، قبل أن ينتقل إلى الزلفي في 22 يوليو 2026.

دوليًا خاض أول مباراة دولية مع منتخب مالي في 16 يناير 2021 أمام بوركينا فاسو ضمن بطولة أمم إفريقيا للمحليين وسجل هدفه الدولي الوحيد أمام زيمبابوي في 20 يناير 2021 بالمنافسة ذاتها التي حل فيها منتخب مالي ثانيًا، كما شارك مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس 2024.

في الزلفي يرتدي القميص رقم 21 وشارك في 10 مباريات بالدوري السعودي للدرجة الأولى سجل خلالها ثلاثة أهداف وثلاث تمريرات حاسمة حتى الآن.

وفي مواجهة جدة، الجمعة، التي انتهت 1ـ1 نفذ ركلة جزاء عند الدقيقة 90+12 بطريقة غير تقليدية خادع بها ياسر المسيليم، الحارس المخضرم، الذي فوجئ بالكرة تسكن شباكه قبل أن يتحرَّك.