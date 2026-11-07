رحلات المناطيد تُزيّن سماء العلا

تُزيّن المناطيد خلال هذه الأيام سماء محافظة العلا، ضمن رحلاتٍ تُنظّم مع شروق الشمس، وتتيح للزوار مشاهدة معالم المحافظة الطبيعية والتاريخية من الجو، ضمن برنامج تجارب نوفمبر الجاري.

وتتيح الرحلات للزوار التحليق فوق معالم العلا وتضاريسها المتنوعة لنحو ساعة، تتكشف خلالها إطلالاتٌ واسعةٌ على الجبال والأودية وبساتين النخيل والشواهد التاريخية في موقع الحِجر الأثري.

وتبدأ التجربة باستقبال الضيوف وتقديم الضيافة السعودية، التي تشمل القهوة السعودية والتمر، ثم تعريفهم بتعليمات السلامة وإجراءات الصعود إلى سلال المناطيد استعدادًا للإقلاع.

ومع الارتفاع، يتخلل هدوء الأجواءِ صوت شعلات تسخين الهواء، فيما تتيح المشاهد المتتابعة فرصًا للتأمل والتصوير. وتُسيّر الرحلات يوميًا بالحجز المسبق، وتشمل خدمات النقل إلى موقع الإقلاع والعودة بعد الهبوط، فيما تتحدد مواقع الانطلاق بحسب اتجاهات الرياح، ويخضع تنفيذ الرحلات لحالة الطقس وظروف الرؤية.

وتتولى كفاءاتٌ سعوديةٌ متخصصةٌ أعمال تشغيل المناطيد، بمشاركة طيارين سعوديين ودوليين، تحت إشراف الاتحاد السعودي للمنطاد.

وتندرج رحلات المناطيد ضمن برنامج تجارب نوفمبر في العلا، الذي يجمع المغامرات الجوية وعروض المناطيد المضيئة ورصد النجوم وسينما الهواء الطلق وأنشطة الاسترخاء، ويتيح للزوار استكشاف المحافظة والاستمتاع بتجارب متنوعة.