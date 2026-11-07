هول: أشعر بالحزن.. ولن أستسلم أبدا

كشف كيرنان ديوسبري هول، لاعب فريق إيفرتون الأول لكرة القدم، عن خيبة أمله، عقب تراجع الألماني توماس ‌توخيل، مدرب إنجلترا، عن ضمه في اللحظات الأخيرة، من دون إيضاح الأسباب.

وقال ⁠هول، صاحب الـ28 عامًا، في تصريحات صحافية بعد ‌الفوز على أرضه أمام كوفنتري سيتي 1ـ3، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي: «كان ​صباحًا مخيبًا ‌للآمال، لن أكذب، إن اللعب ‌لمنتخب بلدي حُلم كبير بالنسبة لي، أعلم أني كنت قريبًا، أنا حزين، نعم، لكني فخور حقًا بنفسي وبالطريقة ‌التي تعاملت بها مع الموقف، كل ما بوسعي فعله هو ⁠الاستمرار ⁠في تقديم أداء جيد، وأتمنى أن أحظى بالفرصة يومًا ما، فأنا لن أستسلم أبدًا».

وأضاف اللاعب الإنجليزي: «أمتلك العقلية اللازمة، سأواصل المثابرة والضغط وأرى ما سيحدث».

ورد هول على استبعاده من تشكيلة «الأسود الثلاثة» بمساعدة إيفرتون مسجلًا الهدف الثالث، في شباك كوفنتري سيتي.

ولم ينضم هول لتشكيلة المنتخب لمباريات دوري الأمم، نوفمبر الجاري، أمام كرواتيا ‌وإسبانيا.

وتستضيف إنجلترا، التي تحتل المركز الثاني في المجموعة الثالثة في دوري الأمم، كرواتيا على ملعب ويمبلي 12 ​نوفمبر الجاري، قبل ​السافر إلى مدريد لمواجهة إسبانيا بعد ثلاثة أيام.