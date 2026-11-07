الرئيسية / الصورة .. قصة

بيزيكي أولا

2026.11.07 | 03:59 pm
حصل الإيطالي ماركو بيزيكي، درّاج فريق أبريليا ريسينج، السبت، على مركز الانطلاق الأول لجائزة قطر الكُبرى للدراجات النارية «MotoGP» المنظمة على حلبة «لوسيل» الدولية (رويترز ـ الفرنسية)
بيزيكي أولا

بيزيكي أولا

بيزيكي أولا

بيزيكي أولا

بيزيكي أولا