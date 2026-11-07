الوصول إلى فورمولا 1

وصل سائقو فورمولا 1، السبت، إلى حلبة «إنترلاجوس»، الكائنة في ساو باولو، استعدادًا لخوض التجارب التأهيلية الأخيرة لجائزة البرازيل الكُبرى، المُقرر سباقها الرئيس الأحد (الفرنسية ـ رويترز)