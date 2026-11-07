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الوصول إلى فورمولا 1

2026.11.07 | 04:02 pm
وصل سائقو فورمولا 1، السبت، إلى حلبة «إنترلاجوس»، الكائنة في ساو باولو، استعدادًا لخوض التجارب التأهيلية الأخيرة لجائزة البرازيل الكُبرى، المُقرر سباقها الرئيس الأحد (الفرنسية ـ رويترز)
الوصول إلى فورمولا 1

الوصول إلى فورمولا 1

الوصول إلى فورمولا 1

الوصول إلى فورمولا 1

الوصول إلى فورمولا 1

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