صراع الصدارة يجمع القادسية والنصر في دوري السيدات

يختتم الدور الأول من منافسات الدوري الممتاز للسيدات بمواجهة صراع الصدارة، التي تجمع فريق القادسية الأول لكرة القدم ومضيفه النصر على ملعب الأخير، السبت، ضمن الجولة السابعة.

ويدخل القادسية المواجهة متصدرًا ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة، جمعها من ست مباريات، كسب خمسًا منها، وتعادل في واحدة أمام الهلال، وسجل 31 هدفًا، فيما استقبلت شباكه ثلاثة أهداف.

في المقابل، يخوض النصر اللقاء وفي رصيده 15 نقطة، بعد تحقيقه خمسة انتصارات مقابل خسارة واحدة أمام الاتحاد، خلال ست مباريات، وأحرز 18 هدفًا، بينما استقبلت شباكه ثمانية أهداف.

وفي الجولة ذاتها، اكتسح الهلال مستضيفه نيوم برباعية نظيفة، وتغلب العلا على الترجي بنتيجة 5ـ2، فيما حسم الاتحاد ديربي جدة أمام الأهلي بالفوز عليه بثلاثية دون رد.