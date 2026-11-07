صالة خاصة تجهز نانديز قبل النصر

يسرع الأوروجوياني ناهيتان نانديز، لاعب وسط فريق القادسية الأول لكرة القدم، تعافيه من إصابته في مفصل القدم عقب استبعاده من معسكر منتخب بلاده الحالي، بناءً على تقرير طبي من ناديه، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وكشف المصدر ذاته أن اللاعب يواصل حاليًا برنامجًا تأهيليًا مكثفًا داخل صالة ألعاب رياضية خاصة، مستغلًا فترة الإجازة الممنوحة لزملائه خلال فترة التوقف الدولي الحالية، من أجل ضمان سرعة تعافيه والمحافظة على معدلات لياقته البدنية.

وكان نانديز تعرض للإصابة خلال خسارة فريقه أمام الهلال في الجولة 11 من دوري روشن السعودي 23 أكتوبر الماضي، التي انتهت بفوز القطب العاصمي 3ـ2، ما دفع الطاقم الطبي بالنادي للاتصال بنظيره في المنتخب اللاتيني لإعفاء اللاعب من السفر، وتجنب تفاقم الإصابة.

ويأمل القادسية سرعة تجهيز لاعب الوسط الأوروجوياني للحاق بأولى مباريات الفريق بعد فترة التوقف الدولي، أمام النصر الجمعة 22 نوفمبر الجاري، على ملعب الأول بارك في الرياض.